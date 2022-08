Match Tchad vs RDC : "Nous n'avons pas la pression", assure le sélectionneur des SAO

Le sélectionneur de l'équipe des SAO, Mahamat Alamine Abakar, s'est exprimé samedi en conférence de presse d'avant-match. Il se dit confiant de la mobilisation de la communauté tchadienne pour soutenir leur équipe, mais aussi des supporters camerounais.



Le sélectionneur de l'équipe de l'équipe reconnait que "la RDC est un grand pays du football", ayant remporté à deux reprises le CHAN (2009 et 2016). "Nous en sommes conscients mais ce n'est pas une pression pour nous. C'est un défi. Pour nous au Tchad, ça reste la seule compétition majeure. On fait tout pour se qualifier pour le CHAN. Nous n'avons pas la pression", assure Mahamat Alamine Abakar.



Sur deux joueurs des SAO blessés, l'un a repris l'entraînement hier et sera "surement" dans le groupe pour le match, confie le sélectionneur.