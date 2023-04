Match diplomatique entre le Tchad et l’Allemagne : score 1-1

Des sources fiables au gouvernement tchadien ont indiqué que l'ambassadeur était en connivence avec l'opposition, jouait sur la fracture Nord-Sud et critiquait ouvertement le système sans langue de bois. Toutefois, cette décision a été prise sans conscience ni déontologie diplomatique.



Le 11 avril 2023, le Ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice du Tchad à Berlin pour lui demander de quitter le territoire allemand dans un délai de 48 heures. Le gouvernement allemand jugeait infondée l'expulsion de son ambassadeur.



L'Allemagne a suspendu toute aide financière au Tchad en raison des violations des droits de l'homme et de l'absence de progrès en matière de gouvernance démocratique. Toutefois, elle a déclaré être prête à continuer à travailler avec ses partenaires locaux pour promouvoir les droits de l'homme et la transition vers un gouvernement civil.



Il est difficile de dire qui sort gagnant ou perdant de ce match diplomatique. L'Allemagne a réalisé de nombreux projets au Tchad et en a actuellement en cours, tandis que le Tchad a sa représentation en Allemagne. Ce conflit ne peut que souligner l'importance du respect des usages diplomatiques et de la nécessité de trouver des solutions diplomatiques pacifiques aux conflits.