Mauritanie : 35 millions $ à Addax Energy S.A. pour sécuriser les importations de produits pétroliers

Nouakchott, Mauritanie — La Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé aujourd’hui l’octroi d’un prêt de 35 millions de dollars, dans le cadre d’une facilité de crédit d’un montant de 200 millions de dollars structurée par Société Générale, pour permettre à la société Addax Energy S.A. d’assurer les importations essentielles de produits pétroliers en Mauritanie, et ainsi préserver les emplois et l’activité économique dans des secteurs clés.



Cet investissement aidera la Mauritanie à maintenir, pour les six prochains mois, les importations de produits pétroliers, indispensables au fonctionnement de son économie, dans un contexte marqué par des difficultés d’approvisionnement en raison de la pandémie de COVID-19. La Mauritanie est un pays du Sahel qui dépend fortement des importations de pétrole.



L’investissement d’IFC s’inscrit dans le cadre de son mécanisme de financement accéléré mis en place pour accompagner ses clients – et les milliers de petites entreprises qu’ils soutiennent – face à la crise provoquée par la pandémie. Ce financement témoigne aussi de la stratégie du Groupe de la Banque mondiale visant à renforcer l’appui au Sahel, une région durement touchée par les effets du coronavirus et confrontée, en outre, à des défis sécuritaires.



« Depuis plus de 30 ans, Addax Energy S.A. est l’un des fournisseurs de produits pétroliers et d’énergie les plus établis et les plus fiables en Afrique », souligne son directeur financier, Stephen Paris. « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été choisis pour la troisième fois consécutive comme principal fournisseur de produits pétroliers de la Mauritanie. Nous exprimons aussi notre reconnaissance aux banques partenaires ainsi qu’à IFC pour sa confiance et son soutien renouvelés, tout particulièrement en cette période difficile marquée par la volatilité du marché pétrolier et les défis liés à la pandémie de COVID-19. »



Pour sa part, Aliou Maiga, directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, a affirmé : « Cette facilité de crédit est importante pour l’économie mauritanienne. Elle permettra d’atténuer certains impacts économiques de la pandémie en garantissant la fourniture d’énergie dans le pays et en évitant des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement. Cet appui au secteur privé va aider à assurer la stabilité de l’économie et préserver les emplois durant cette période difficile. »



Cliente d’IFC depuis 2018, la société Addax Energy S.A. est l’un des plus grands fournisseurs indépendants de produits pétroliers et gaziers en Afrique. En avril 2020, elle a remporté un appel d’offres pour l’approvisionnement de la Mauritanie en hydrocarbures sur une période de six mois.



La facilité de crédit financera l’achat, le transport, le stockage et la vente de produits pétroliers, afin de maintenir la continuité de l’approvisionnement énergétique dans les transports, l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et d’autres secteurs économiques clés en Mauritanie, et ainsi aider les entreprises du pays à maintenir leur activité et préserver les emplois.



Les répercussions économiques et sociales de la pandémie vont être lourdes en Mauritanie. D’après le FMI, le pays entrera en récession en 2020. Ses exportations ont chuté sous l’effet de la crise liée au coronavirus, menaçant à la fois les emplois et les investissements. Face aux perturbations attendues dans les chaînes d'approvisionnement, il est crucial de maintenir la fourniture de marchandises, et en particulier les importations de produits pétroliers raffinés dont la Mauritanie est tributaire.



L’investissement annoncé aujourd'hui vient s’ajouter à une facilité de crédit de deux ans d’un montant de 255 millions de dollars accordée en mai 2018 à Addax Energy S.A. par IFC, Société Générale et trois autres institutions financières.