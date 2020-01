Mauritanie Championnat National Rugby XV

La commission nationale des compétitions de rugby (CNCR) de la Fédération Mauritanienne de rugby, vient de démarrer son championnat national de rugby XV.

Les deux belles équipes de la Capitale Nouakchott, a savoir les Fennecs d’Amoukrouz et les Tigres de Riyadh ont eu l’honneur d’ouvrir la première journée du championnat national de rugby a XV.

La rencontre a eu lieu sur le terrain sablonneux de l’école Souleymane Ball ce samedi 18 janvier 2020 en présence d’un public jeune pour la plupart des pratiquants et des pratiquantes et aussi de nombreux passants curieux devant la balle ovale.

Il faut noter l’entrée en lice également des officiels de match de la Fédération Mauritanienne de Rugby, délégués et arbitres tous stagiaires sous la houlette de Mr Saidou Sow (arbitre-joueur).

Nous avons eu droit a un bon match et un très bon état d’esprit entre tous les acteurs de cet après-midi, malgré un temps assez poussiéreux sur Nouakchott depuis quelques jours.

Pour en revenir sur le match, chacune des équipes a eu sa mi-temps respectivement les Tigres de Riyadh en première période, avec un score de parité a la mi-temps 20 partout, puis en seconde période ce sont les Fennecs d’Amoukrouz qui reprennent le match en main sous la baguette de leur demie de mêlée Louis Fouques Duparc et de Mokhtar Biran Diagne qui a fini le match comme meilleur marqueur soit 4 essais inscrits.

Fait non moins important nous avons eu la présence de 5 femmes sur 11 officiels de match présents. A noter et suivre la très jeune assistante de touche Aminata Abdourahmane Sy (15 ans et joueuse). Cela augure un bel avenir pour les futurs officiels de match de la FMR.

Le score final du match Fennecs 45 – 30 Tigres (bonus offensif pour les Fennecs).

Rendez-vous est pris le dimanche 26 janvier 2020 pour le match Requins d’El Mina contre les Fennecs d’Amoukrouz, au stade Olympique de Nouakchott.

Le classement de la première journée :

1er Les Fennecs d’Amoukrouz (05 points, 9 essais, +15)

2e Les Tigres de Riyad (00 point, 6 essais, -15)

3e Les Requins d’El Mina (00 point)

Contact du Presse :

Rugby@APO-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/mauritanie-c...