Média/OJPCI : Olivier Yro rempile pour 3 ans

Le président sortant de l’Organisation des Journalistes professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI), Olivier Yro a été réélu à la tète de ladite organisation pour un nouveau mandat de trois ans.



C’était au cours du quatrième congrès ordinaire, tenu le 14 aout 2019, à la bibliothèque nationale d’Abidjan-Plateau. Et ce, en présence de Koné Seydou, inspecteur technique au ministère de la Communication et des Media, représentant le ministre, du Pr Hauhouot Asseypo, président de l’Ascad, du Dr Aboua Gustave, Dg de l’Environnement et du Développement Durable, puis de Mama Fofana, Secrétaire Permanent de la Commission d’Attribution de la Carte d’identité de Journaliste professionnel (CACIJP).



Candidat unique à sa propre succession, il rempile avec le plébiscite des membres présents. Mais avant l’élection, les congressistes ont procédé à une mise à jour des textes organiques régissant l’organisation, sous la supervision de Jean- Claude Bayala, président dudit Congrès.



Outre la réélection d’Olivier Yro, la liste Souleymane T. Senn a été reconduite à la tête du Comité de Contrôle, quand le commissariat aux comptes est revenu à la liste Christian Kocani et Hélène Aka.



Notons que la réélection du président sortant a été obtenue non sans difficultés. Et même si le bureau sortant a obtenu le quitus du congrès, la gestion financière a suscité des débats suivis de recommandations.



Après l’intervention du commissariat aux comptes qui a déclaré ne disposer d’aucun moyen pour douter de la crédibilité du bilan présenté, le président du Congrès, a dit prendre acte de la réélection du président Olivier Yro. Il a invité le nouveau président de l’Ojpci à rencontrer l’autorité et a souhaité que tout soit mis en œuvre, afin que la paix revienne au sein de cette organisation.

Olivier Yro s’est dit heureux de bénéficier encore de la confiance des membres-adhérents. Notons pour finir que le congrès s’est déroulé sous la supervision de Me Té Biegnan Huissier de justice assermenté, afin de consigner sa légitimité et sa validité juridique.