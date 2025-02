Médias et éthique au Tchad : Une formation intensive en journalisme débute à Moundou

L’initiation à l’écriture journalistique ;

La production radiophonique et audiovisuelle ;

Les techniques de prise de vue ;

Le traitement du son ;

La gestion d’antenne ;

L’éthique et la déontologie journalistique.

Le mardi 11 février, la cérémonie de lancement de ladite formation a officiellement eu lieu.Selon le coordonnateur de la radio Vision FM, antenne de Moundou, Golmem Ali Emmanuel, cette formation vise à permettre aux participants de maîtriser les fondamentaux du journalisme et de la communication.L’un des formateurs, M. Djasrabé Ndingamndôh, a consacré sa première intervention à l’initiation à l’écriture journalistique, en expliquant plusieurs notions essentielles du jargon journalistique et communicationnel. Il a invité les participants, principalement des correspondants du Groupe Média Visionnaire de la zone Sud, à faire preuve de curiosité, d’étonnement, d’éveil, d’anticipation, d’objectivité, de véracité, de créativité, d’innovation, d’impartialité et de neutralité afin d’améliorer la qualité de l’information et se démarquer des autres professionnels.« Le journalisme est un métier noble mais très exigeant. Il faut s’armer de courage et de patience tout en respectant strictement les règles d’éthique et de déontologie. Ces principes permettent de raconter, rapporter, dénoncer, éduquer, sensibiliser et divertir son audience », a-t-il souligné.Pendant 10 jours, les participants bénéficieront de formations sur plusieurs thématiques essentielles, notamment :Tout cela sera accompagné de travaux pratiques et de descentes sur le terrain pour une meilleure appropriation des concepts enseignés.