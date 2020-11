Merck Foundation CEO et la Première Dame de la RD Congo célèbrent la Journée Internationale de « l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes et des Filles » après l’avoir nommée Ambassadrice de Merck More Than a Mother

La Première Dame de la RD Congo s'associe à Merck Foundation (http://www.Merck-Foundation.com) pour renforcer les capacités de soins de santé, briser la stigmatisation de l'infertilité et autonomiser les filles à travers l'éducation ; Merck Foundation CEO a souligné son engagement à long terme en faveur du développement social et économique dans la République Démocratique du Congo à travers son partenariat avec la Première Dame et le Ministère de la Santé.

Merck Foundation, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a souligné leur engagement à long terme en démarrant leur partenariat avec la Première Dame de la République Démocratique du Congo, S.E. Madame DENISE NYAKERU TSHISEKEDI.

Au cours de la réunion de haut niveau tenue cette semaine, le Dr Rasha Kelej, Merck Foundation CEO, a nommé la Première Dame de la République Démocratique du Congo en tant qu’Ambassadrice de Merck More Than a Mother pour travailler en étroite collaboration avec Merck Foundation pour briser la stigmatisation liée à l'infertilité, renforcer les capacités de santé et autonomiser les filles grâce à l'éducation dans le pays.

S.E. Madame DENISE NYAKERU TSHISEKEDI, La Première Dame de la République Démocratique du Congo et Ambassadrice de Merck More Than a Mother a souligné : « Je suis très heureuse de m'associer à la Fondation Merck et de démarrer leurs précieux programmes dans notre pays en tant que l’Ambassadrice. Ces programmes nous aideront à transformer notre secteur public des soins de santé et à créer un changement futur pour autonomiser les femmes stériles et sans enfants grâce à l'accès à l'information, à la santé et à un changement de mentalité, ainsi qu'à autonomiser les filles grâce à l'éducation qui me tient à cœur. »

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother souligné : « Je suis très fier de notre partenariat avec la Première Dame de la République Démocratique du Congo et lui souhaite la bienvenue en tant que l’Ambassadrice de Merck More Than a Mother, et nouveau membre de ‘Merck Foundation First Ladies Initiative-MFFLI’. Avec l'éclosion de la pandémie mondiale de coronavirus, le renforcement des capacités de soins de santé est de la plus haute importance et, grâce à notre partenariat, nous prévoyons de fournir une formation spécialisée pour doter les médecins locaux des compétences dont ils ont besoin pour améliorer l'accès à des solutions de santé équitables et de qualité. »

En plus de nommer la Première Dame de la République Démocratique du Congo comme Ambassadrice de Merck More Than A Mother, la Fondation Merck a également marqué la « Journée Internationale pour l'élimination de la Violence à l'égard des Femmes ».

« La violence à l'égard des femmes et des filles (VEFF) est l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices, et à l'occasion de la « Journée Internationale pour éliminer la violence mettre à l’écart la Violence à l'égard des Femmes », nous devons travailler ensemble pour mettre à l’écart la violence à l'égard des femmes et les filles une fois pour toutes » Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation.

Merck Foundation a inscrit 32 médecins de la République Démocratique du Congo pour suivre un master sur le Diabète en français accrédité par les Sociétés de Diabètes, Royaume Uni dans le cadre de leur « Diabetes Blue Point Program » pour aider les médecins à prévenir et à prendre en charge la maladie dans leurs communautés.

Merck Foundation a également fourni une formation sur la fertilité et l'embryologie à 5 médecins de la République Démocratique du Congo dans le but d'établir une plate-forme solide de premiers spécialistes de fertilité et d'embryologistes pour aider les couples infertiles du pays dans le cadre de leur campagne historique « Merck Mother Than a Mother ».

Merck Foundation a également recruté 1 oncologue de la République Démocratique du Congo dans le cadre de son programme de bourses « Merck Oncology Fellowship Program » afin d'augmenter le nombre limité d'oncologues dans le pays et prévoit d'inscrire plus de médecins après la fin du confinement due aux coronavirus.

Le COVID-19 a gravement affecté les familles des travailleurs occasionnels et journaliers. Pour résoudre ce problème, la Fondation Merck a fait un don communautaire aux travailleurs occasionnels et aux femmes pour soutenir les familles pauvres dans la République Démocratique du Congo dans le cadre de leur programme de réponse aux coronavirus.

Nous prévoyons également de soutenir 20 filles dans le cadre de Merck Foundation « Educating Katty » qui vise à autonomiser les filles par l’éducation dans la République Démocratique du Congo. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Première Dame sur ce nouveau programme dans le but d'autonomiser les filles grâce à l'éducation », a ajouté le Dr. Rasha Kelej, One of the 100 Most Influential Africans (2019, 2020).

Merck Foundation a également annoncé 9 gagnants de la République Démocratique du Congo pour leurs prix de reconnaissance des médias nommée « Stay at Home » Media Recognition Awards 2020 qui ont été lancés plus tôt cette année en partenariat avec la Première Dame de la République Démocratique du Congo dans le but de renforcer les capacités des médias et sensibilisation sur la pandémie de Covid-19.

Les gagnants des prix Merck Foundation “Stay At Home“ Media Recognition de la République Démocratique du Congo sont :

GAGNANTS DE LA CATÉGORIE EN LIGNE :

PREMIERE Position :

Cassien Tribunal Aungane - Radio Centrale & "Diplomacy & Development" (500 USD) Et

Mukanya Kafuata Andre – Mbote Africa (500 USD)

DEUXIEME Position :

Stéphie Manza Mukinzi – Alert Coronavirus (300 USD)

GAGNANTS DE LA CATÉGORIE PRESSE ECRITE :

PREMIERE Position :

Mathy Musau Dinyika - Forum Des As (500 USD)

GAGNANTS DE LA CATÉGORIE MULTIMEDIA :

PREMIERE Position :

Muemba Wa Muemba Donat – Jua Magazine (500 USD)

DEUXIEME Position :

Jessy Nzengu - Palmier Radio-Télévision Communautaire (300 USD)

TROISIÈME Position :

Kazadi Lukusa Nicolas - Radiotélévision Happy Day (200 USD)

GAGNANTS DE LA CATÉGORIE :

PREMIERE Position :

Aly Bukasa Kabambi – Radio Communautaire Butook (500 USD)

DEUXIEME Position :

Jody Daniel Nkashama- Radio Okapi (300 USD)

Télécharger plus de photos : https://we.tl/t-vNf34WHxDg

À propos de la campagne « Merck More Than a Mother » :

« Merck More Than a Mother » est un mouvement fort qui vise à autonomiser les femmes infertiles à travers l'accès à l'information, l'éducation et le changement de mentalité. Cette importante campagne aide les gouvernements à définir des politiques visant à améliorer l'accès à des soins de fertilité réglementés, sûrs et efficaces. Il définit les interventions visant à briser la stigmatisation autour des femmes infertiles et sensibilise sur la prévention de l'infertilité, la prise en charge et sur l'infertilité masculine. En partenariat avec les Premières Dames Africaines, les Ministères de la Santé, de l'Information, de l'Education et du Genre, Universitaire, des décideurs politiques, des Sociétés Internationales de Fertilité, des médias et de l'art, l'initiative offre également une formation aux spécialistes de la fertilité et aux embryologistes pour renforcer et améliorer les capacités de soins de fertilité en Afrique et dans les pays en voie de développement.

Avec « Merck More Than a Mother », nous avons initié un changement culturel pour déstigmatiser l'infertilité à tous les niveaux : En améliorant la sensibilisation, en formant des experts locaux dans les domaines des soins de fertilité et des médias, en renforçant le plaidoyer en collaboration avec les Premières Dames Africaines et femmes leaders et en soutenant les femmes sans enfants dans la création de leur propre petite entreprise. Il s'agit de donner à chaque femme le respect et l'aide qu'elle mérite pour vivre une vie épanouissante, avec ou sans enfant.

Les Ambassadrices de « Merck More Than a Mother » sont :

S.E. NEO JANE MASISI, La Première Dame du Botswana S.E. FATOUMATTA BAH-BARROW, La Première Dame de La Gambie S.E. MONICA GEINGOS, La Première Dame de Namibie S.E ANGELINE NDAYISHIMIYE, La Première Dame du Burundi S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana S.E. AÏSSATA ISSOUFOU MAHAMADO, Première Dame du Niger S.E. BRIGITTE TOUADERA, La Première Dame de la République Centrafricaine S.E. CONDÉ DJENE, La Première Dame de Guinée Conakry S.E. AISHA BUHARI, La Première Dame du Nigeria S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad S.E. CLAR WEAH, La Première Dame du Libéria S.E FATIMA MAADA, La Première Dame de Sierra Leone S.E. ANTOINETTE SASSOU-NGUESSO, La Première Dame du Congo Brazzaville S.E. MONICA CHAKWERA, La Première Dame du Malawi S.E. ESTHER LUNGU, La Première Dame de Zambie S.E. DENISE NYAKERU TSHISEKEDI, La Première Dame de la République Démocratique du Congo S.E. ISAURA FERRO NYUSI, La Première Dame du Mozambique S.E. AUXILLIA MNANGAGW, La Première Dame du Zimbabwe

Merck Foundation a lancé de nouvelles initiatives novatrices pour sensibiliser les communautés locales sur la prévention de l'infertilité, l'infertilité masculine dans le but de briser la stigmatisation liée à l'infertilité et d'habiliter les femmes infertiles dans le cadre de la CAMPAGNE DE SENSIBILISATION COMMUNITAIRE « Merck More Than a Mother », tels que ;

• ‘Merck More than a Mother’ Media Recognition Awards et Health Media Training

• ‘Merck More than a Mother’ Fashion Awards

• ‘Merck More than a Mother’ Film Awards

• Des chansons locales avec des artistes locaux pour aborder la perception culturelle de l'infertilité et la façon de la changer

• Livre d'histoires pour enfants, adapté pour chaque pays

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/merck-founda...