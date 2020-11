Merck Foundation célèbre la Journée Mondiale de Science à travers l'autonomisation des Femmes et des Jeunes dans les Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) en Afrique

Merck Foundation (http://www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, célèbre la Journée Mondiale de Science par le biais de son sommet de recherche « Merck Africa Research Summit–MARS Awards 2020 for best Young African Researchers and best Women African Researcher ».

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and One of 100 Most Influential Africa (2019, 2020) explique : « Merck Foundation habilite les Femmes et les Jeunes dans la Recherche Scientifique grâce aux prix « MARS Best Young African Researchers Awards » et « MARS Best African Women Researchers Awards ».

La Fondation Merck a lancé ces prix en 2015.

« Nous annoncerons les gagnants MARS 2020 avant la fin de cette année. Les lauréats seront éligibles à une bourse de formation pour améliorer leurs compétences et leur niveau de recherche scientifique », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

La Fondation Merck lance ces prix pour reconnaître la contribution exceptionnelle des jeunes et des femmes scientifiques africaines pour les autonomiser dans la recherche et faire progresser leur contribution aux STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Ce programme est en partenariat avec l'Union Africaine et les Ministères Africains de la Santé, des Sciences, de l'Education et du Genre.

Le programme STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) de Merck Foundation s’associe à des institutions et organisations mondiales et locales pour autonomiser les femmes et les jeunes dans les domaines de la science et de la technologie. La Fondation Merck estime que l'éducation est un facteur important dans la promotion du bien-être économique en Afrique.

La Fondation Merck a célébré plus de 40 lauréats des prix ‘Merck Africa Research Summit – MARS’ dans les éditions précédentes, provenant de 18 pays africains dont le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, le Kenya, Maurice, le Maroc, le Nigéria, le Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe.

Rejoignez la conversation sur nos plateformes de réseaux sociaux ci-dessous et faites entendre votre voix :

Facebook : bit.ly/2MmUl3p

Twitter : bit.ly/2NDqHLR

YouTube : bit.ly/318obQe

Instagram : bit.ly/2MtCKsu

Flicker : bit.ly/2P7AICN

Website : Merck-Foundation.com

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (http://www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur http://www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (http://www.Merck-Foundation.com), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/merck-founda...