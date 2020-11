Merck Foundation célèbre la « Journée Mondiale du Diabète 2020 » en partenariat avec les Premières Dames Africaines et les Ministères de la Santé en renforçant les capacités de soins du diabète et de l'hypertension dans tout le pays

Merck Foundation (Merck-Foundation.com) a inscrit environ 500 médecins de 39 pays à un diplôme d'un an et à un master de deux ans pour renforcer les capacités sur la prise en charge du diabète, la prévention cardiovasculaire et d'endocrinologie en Afrique, en Asie et en Amérique latine; Merck Foundation pour étendre son programme ‘Diabetes Blue Points Program’ à plus de pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Merck Foundation, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne célèbre la « Journée Mondiale du Diabète 2020 » en poursuivant sa stratégie de formation spécialisée pour les médecins africains, asiatiques et latino-américains afin de mieux prendre en charge les patients atteints de diabète, d’hypertension et d’endocrinologie.

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and One of 100 Most Influential Africans (2019, 2020) a expliqué : « À la Fondation Merck, nous célébrons chaque jour la 'Journée Mondiale du Diabète' en fournissant un diplôme d'un an et un master de deux ans en diabète, endocrinologie et médicine préventifs cardiovasculaires aux médecins dans le cadre du programme ‘Merck Foundation Diabetes Blue Points Program’ en partenariat avec les Premières Dames d'Afrique, les Ministères de la Santé et les Sociétés Médicales. Je suis très fière d'annoncer qu'environ 500 médecins de 39 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine se sont inscrits à ces cours. Notre objectif est d'améliorer l'accès à des soins de qualité et équitables pour le diabète, l'hypertension et l'endocrinologie sur les trois continents. Nous allons nous étendre à plus de pays dans l'année à venir ».

Merck Foundation fournir un diplôme d'études supérieures d'un an et un master de deux ans sur le diabète, endocrinologie et médicine cardiovasculaires préventifs de l'Université du Royaume-Uni. Merck Foundation inscrit également des médecins pour un ‘Cours de Master sur la Prise en Charge Clinique du Diabète’ en 4 langues - anglais, français, portugais et espagnol, approuvé par l'Université du Royaume-Uni pour améliorer l'accès à des soins du diabète de qualité et équitables pour les pays africains et les pays d'Amérique latine.

Jusqu'à présent, Merck Foundation a déjà inscrit 491 candidats à ces cours provenant de 39 pays africains et asiatiques dont le Bangladesh, Botswana, Burundi, RCA, Cambodge, Cameroun, Tchad, Congo Brazzaville, RD Congo, l'Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Afrique du Sud, Indonésie, Kenya, Libéria, Malaisie, Maurice, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Niger, Nigéria, Pérou, Philippines, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Soudan, Tanzanie, Émirats Arabes Unis, Ouganda, Vietnam, Zambie et Zimbabwe.

Certains de ces pays n'avaient jamais eu de diabétologue auparavant, comme au Libéria où la Fondation Merck avec la Première Dame du Libéria, offre une formation spécialisée pour avoir les premiers diabétologues du secteur public au Libéria. En plus de nombreux autres spécialistes qui seront les premiers au Libéria, après l'obtention de leur diplôme, tels que : Santé Sexuels et Reproductive, Endocrinologie, Médicine Préventifs Cardiovasculaires, Médicine Respiratoires, Spécialistes de Fertilité et Embryologiste.

« Il est important de mentionner ici que plus de 120 médecins ont terminé avec succès la formation spécialisée jusqu'à aujourd'hui. Les médecins formés pourront créer une clinique du diabète dans leur centre de santé ou leur hôpital dans le but d'aider à prévenir et à prendre en la maladie dans leurs communautés respectives. Cela aidera considérablement les personnes vivant avec des problèmes de santé comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques. Nous ne devons pas oublier qu'ils relèvent également du groupe à haut risque des coronavirus », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

Dr. Beata Iyaloo Haulofu de Namibie, candidate inscrite au ‘PG Diploma Diabetes’ déclare : « Je suis très heureuse de faire partie du ‘Merck Foundation Diabetes Blue Points Training Program’. Ce programme me permettra de bien prendre en charge les patients, réduisant ainsi la morbidité et la mortalité associées à ce fardeau sanitaire ».

Dr Niyonsenga Simon Pierre du Rwanda, candidat en cours de ‘MSc Diabetes’ déclare : « Je me sens chanceux de faire partie de ce cours bénéfique. Je remercie la Fondation Merck pour cette opportunité. Cela m'aidera à faire progresser mes connaissances cliniques et apporter mon expertise aux habitants de mon pays ».

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (Merck-Foundation.com); Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

