Message de condoléances des associations patriotiques camerounaises de Belgique suite au décès de Winnie Mandela

En cette douloureuse circonstance, nous joignons notre voix à celle de plusieurs militants engagés pour la liberté et la démocratie, pour adresser à la famille de l’illustre disparue, à vous-même et au peuple Sud-africain tout entier, nos condoléances les plus sincères et profondément attristées.



Aux côtés de Nelson Mandela, Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela-Mandela, dite Winnie Mandela, militante engagée, plus qu'une icône, a sacrifié sa vie pour lutter contre le système de l'apartheid en Afrique du Sud.



Son combat pour une société juste et égalitaire restera gravé dans la mémoire de plusieurs contemporains



Les associations combattantes camerounaises de Belgique s'inclinent avec respect et admiration devant la mémoire d’une femme, dont la vie nous enseigne qu’aucun système antidémocratique ne peut perdurer.



Nous, asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine), le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, ASI(Action Solidaire International), SOLIUNI (Solidarité Universelle), transmettons par cette voie, à la famille de la grande disparue, au peuple sud-africain et au gouvernement de République d'Afrique du sud, nos condoléances les plus sincères.



Fait à Bruxelles, le 02 avril 2018



