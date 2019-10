Message de félicitations du service de presse et de communication de l’Ambassade de France en Algérie, à l’occasion de la Journée nationale de la presse

Alors que l’Algérie célèbre la Journée nationale de la presse, le service de presse et de communication de l’Ambassade de France en Algérie adresse ses félicitations à l’ensemble des médias algériens.

Le 22 octobre est une journée importante car c’est l’occasion de saluer le rôle essentiel qu’ont joué les journalistes dans l’histoire de l’Algérie, notamment durant les périodes de crise où ils ont accompli leur mission d’information du public avec objectivité, courage et dévouement. Certains ont fait leur métier au péril de leur vie et cette journée est l’occasion de rappeler que nous ne les oublions pas.

Aujourd’hui, leur mission n’est pas moins importante et leur responsabilité pas moins grande, ici en Algérie comme partout dans le monde. Les médias, en diffusant une information fiable et objective, éclairent le citoyen et contribuent au développement de la démocratie. En cette période politique importante pour l’Algérie, les journalistes accomplissent leur mission avec courage et détermination, leur engagement mérite le plus grand respect.

Le service de presse de l’Ambassade de France en Algérie est attaché à sa collaboration avec les médias algériens. Elle est à l’image de la relation entre la France et l’Algérie : amicale et fructueuse. Nous vous remercions de votre travail précieux qui nous aide chaque jour à mieux comprendre l’Algérie.