Meta Connect 2023 : Quest 3, innovations IA, lunettes connectées nouvelle génération et métavers

La 10ème édition de Connect a été l’occasion de présenter les progrès de Meta dans les domaines de l’IA, et des réalités virtuelle, mixte, et augmentée et la manière dont elles réinventent l'expérience de nos environnements physiques et numériques.



La réalité mixte se démocratise avec Meta Quest 3 : Meta Quest 3 est le premier casque grand public au monde, conçu pour la réalité mixte - et le casque le plus puissant à ce jour de Meta.



Avec une puissance de traitement graphique deux fois supérieure au Quest 2, le Quest 3 est également le premier casque au monde à intégrer la nouvelle plateforme Snapdragon XR2 Gen 2 développée en collaboration avec Qualcomm Technologies.



Et il est complètement autonome (pas de fils, pas de batterie) - rien pour briser la sensation de présence ! À partir de 549.99 EUR, le Quest 3 sera expédié le 10 octobre, et les précommandes sont disponibles dès maintenant.



Avec Quest 3, l’on peut immerger dans une vaste bibliothèque de contenus avec des jeux et des expériences pour tous les goûts et toutes les humeurs. La bibliothèque de contenu Quest sera encore plus belle sur Quest 3, avec notamment The Walking Dead : Saints & Sinners, le très attendu Asgard'sWrath 2, StrangerThings en VR, et bien d'autres grands titres !



Dans ses avancées, l'IA permet de nouvelles formes de connexion et d'expression, grâce à la puissance des technologies génératives. Meta a présenté de nouvelles expériences et fonctionnalités d'IA qui peuvent améliorer les connexions avec les autres - et donner les outils pour être plus créatif, expressif et productif.



Meta partage également plus de détails sur la façon dont il développe ces fonctionnalités de manière responsable afin que les gens aient des expériences plus sûres et plus agréables. Certains de ces personnages IA sont incarnés par des figures culturelles et des influenceurs, notamment Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner et Naomi Osaka.



La collection de lunettes connectées Ray-Ban - Meta : élaborée en partenariat avec EssilorLuxottica, la nouvelle génération de lunettes connectées est conçue pour rester connecté, capturer facilement le moment présent et partager les expériences avec vos amis, la famille ou toute autre personne. Des améliorations ont été effectuées dans pratiquement tous les domaines par rapport à la première génération.



Désormais, il sera possible de réaliser des livestream à partir des lunettes connectées pour les partager aux amis et followers sur Facebook/Instagram. La collection de lunettes connectées Ray-Ban Meta sera lancée le 17 octobre à partir de 329 EUR et peut être précommandée dès aujourd'hui sur meta.com et ray-ban.com.



Grâce à ces annonces, Meta s'efforce d'offrir de nouvelles technologies que le monde n'a encore jamais vues et de rendre ces avancées accessibles à tous.