Mines : une convention de financement signée entre le Cameroun et l’Union Européenne

Le document a été conjointement signé ce 23 mai 2024 à Yaoundé, à l’occasion de la première journée des travaux de la réunion des ministres des Mines de l’OEACP, par le ministre de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique par intérim du Cameroun, le Pr Fuh Calistus Gentry, et l’ambassadeur chef de délégation de l’Union Européenne au Cameroun et en Guinée Equatoriale, Jean- Marc Chataignier.



En marge de la quatrième édition de la Conférence Internationale des Mines et Exposition du Cameroun (CIMEC) ouverte à Yaoundé par le Premier ministre du Cameroun, Joseph Dion Ngute, se tient également dans la capitale camerounaise du 23 au 24 mai 2024, la réunion des ministres des Mines de l’OEACP.



Elle a été ouverte autour du thème :« Libérer le potentiel de l’OEACP : assurer les transitions émergentes et numérique grâce aux matières premières critiques ».



Il faut rappeler qu’à l’occasion de la 116ème session tenue les 19 au 20 juillet 2023, le Conseil des ministres a adopté une décision sur les matières premières critiques, qui donne mandat au Comité des ambassadeurs et au secrétaire général pour mettre au point un document de position de l’OEACP exposant les options d’approche qui s’offrent à l’OEACP concernant le règlement de l’Union européenne relatif aux matières premières critiques.



C’est ce qui justifie la tenue de la réunion des experts OEACP pour élaborer des propositions et des recommandations concrètes sur les enjeux présentant un intérêt stratégique pour les États membres de l’Organisation.



Le conseil des ministres a également chargé le Comité des ambassadeurs d’organiser dans les jours qui suivent, une réunion ministérielle sectorielle extraordinaire, pour examiner le rapport et les recommandations du groupe d’experts et à la lumière des résultats qui en découleront, demander la tenue d’une réunion conjointe OEACP-UE au niveau ministériel.



D’où l’organisation de la réunion d’experts OEACP sur les matières premières critiques à Lusaka en Zambie du 20 au 22 novembre 2023, et la signature d’un document de position de l’OEACP sur les matières premières critiques. La réunion ministérielle qui s’achève ce 24 mai, vise à examiner pour adoption éventuelle, le projet de document de position de l’OEACP sur les matières premières critiques.



Il y a également, les discussions de haut niveau relatives au moyen de positionner l’OEACP dans le processus des transitions énergétique et numérique et de valorises ses multiples matières premières critiques. Il s’agit par ailleurs de promouvoir l’échange de connaissances et la collaboration entre les ministres, en leur offrant l’occasion de partager des idées et des expériences autour du partenariat stratégique (OEACP-UE), sur les matières premières critiques.