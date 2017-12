AFRIQUE Mini-Sommet de la CIRGL à Brazzaville : un vif intérêt porté sur les questions d’intérêt commun

Les chefs d’Etat du Congo, de l’Angola et de la RDC ont participé à un mini-sommet, ce 8 novembre 2017 à Brazzaville. Au cours de ces assises, il été évoqué l’évolution des situations de la sous-région notamment la question la migration clandestine qui continue à faire des victimes en Libye avec la traite des êtres humains.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations régulières de la Troïka de la CIRGL avec les Etats membres de la Région sur des questions d’intérêt commun, en application des conclusions du dernier Sommet de la CIRGL, tenu à Brazzaville, le 19 septembre 2017 , a réuni les président du Congo, Denis Sassou N’Guesso, de l’Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço et de la RDC, Joseph Kabila Kabange.



Selon le communiqué de presse publié à la fin des travaux, les entretiens entre les trois Chefs d’Etat se sont déroulés dans une ambiance empreinte et fraternité et une parfaite compréhension mutuelle et ont porté sur les questions internationales et sous régions.



Le document précise qu’au plan international, les Chefs d’Etat ont salué la tenue à Abidjan du 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne qui a permis d’aborder la question préoccupante de la migration clandestine, à l’origine de nombreux drames en Libye et en méditerranée, notamment. Il ajoute qu’Ils ont réitéré la nécessité de trouver une solution durable à ce grave problème, en partenariat avec toutes les Parties prenantes.



Au sujet de la sous-région, le communiqué de presse souligne que, les Chefs d’Etat ont évoqué l’évolution des situations en République centrafricaine, au Soudan du sud, au Burundi, au Kenya, en République du Congo et en République démocratique du Congo. Tout en ajoutant qu' ils se sont félicités de l’aboutissement du processus électoral au Kenya avant d’appeler les acteurs politiques de ce pays à privilégier le dialogue en vue d’apaiser les tensions observées pendant et après le processus électoral. Après avoir déploré la persistance des violences en République Centrafricaine, le document souligne que les chefs d’Etat ont réitéré leur appel à la Communauté internationale, afin qu’elle apporte un soutien plus ferme au processus de stabilisation et de réconciliation nationale.



Un soutien au processus électoral en RDC



Évoquant la situation de la République démocratique du Congo, le communiqué de presse révèle que Denis Sassou N’Guesso et ses hôtes se sont réjouis de la publication du calendrier électoral qui constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de l’accord du 31 décembre 2016. Par ailleurs, il noté qu' ils ont réitéré l’appel du Président de la CIRGL à tous les acteurs politiques et de la société civile de la RDC à préserver la paix et à se mobiliser en vue de la mise en œuvre de l’agenda électoral dans l’unité, la sérénité et le dialogue.



Le communique poursuit que, Les Chefs d’Etat ont condamné énergiquement l’ignoble attaque perpétrée contre les contingents de la MONUSCO à Béni, 08 décembre 2017, au cours de laquelle des éléments des FARDC et de la MONUSCO ont perdu la vie et plusieurs autres gravement blessés tout en indiquant que les chefs d'Etat ont présenté leurs vives condoléances aux Nations-Unies, à la SADC, aux Forces Armées de la République démocratique du Congo ainsi qu’aux familles des victimes.



En conséquence, précise le document, ils ont réitéré l’appel lancé à la Communauté internationale au dernier Sommet de la CIRGL à Brazzaville, de qualifier la LRA ainsi que les ADF, de groupements terroristes et de les traiter comme tels.



La consolidation de la paix au pool vivement recommandée



Abordant la situation de la République du Congo, le document mentionne que les Chefs d’Etat se sont félicités de l’apaisement observé dans le département du Pool et ont encouragé les autorités congolaises à consolider les acquis de la paix dans cette partie du pays.



Les Présidents Denis Sassou N’Guesso et Joseph Kabila Kabange ont félicité le président João Manuel Gonçalves Lourenço pour la sagesse avec laquelle il conduit son pays depuis son élection conclut le communiqué avant d'ajouter que le Président Denis Sassou N’Guesso a remercié les Présidents Joseph Kabila Kabange et João Manuel Gonçalves Lourenço pour avoir répondu à son invitation.



Sur l’invitation du Président Joseph Kabila Kabange, le document dit que les Présidents Denis Sassou N’Guesso et João Manuel Gonçalves ont accepté d’effectuer une visite de travail en République Démocratique du Congo. La date précise de cette visite sera fixée ultérieurement par voie diplomatique.



Au terme de leur visite, Les présidents João Manuel Gonçalves et Joseph Kabila Kabange ont exprimé leur gratitude au président Denis Sassou N’Guesso, au gouvernement et au peuple congolais pour l’accueil combien chaleureux qui leur a été réservé, ainsi qu’à leur délégation.





