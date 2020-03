Ministério da Educação (MED) já distribuiu mais de 35 milhões de manuais

Trinta e cinco milhões oitocentos e setenta e cinco mil e oitocentos e dezassete manuais do ensino primário foram distribuídos, até a presente data, pelo Ministério da Educação (MED). Para atender às necessidades do sector, o MED produziu, no presente ano lectivo, 37 milhões e 500 mil manuais do ensino primário para o ensino público […]

Trinta e cinco milhões oitocentos e setenta e cinco mil e oitocentos e dezassete manuais do ensino primário foram distribuídos, até a presente data, pelo...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...