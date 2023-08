Ministre des Armées du Tchad : "Que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent"

Dans ses déclarations, le général Daoud Yaya Brahim a catégoriquement affirmé que le Tchad n'a jamais eu l'intention de se mêler militairement des affaires du Niger. Au contraire, il a souligné que le président de transition du Tchad a été désigné par ses homologues de la CEDEAO pour jouer un rôle de médiation entre le président Bazoum et les putschistes.



Le ministre a insisté sur le fait que le Tchad privilégie le dialogue comme moyen de résolution des conflits. Il a exprimé la volonté du pays de voir la stabilité revenir au Niger et que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent.



Ces déclarations ont été faites lors d'une cérémonie de remise de véhicules militaires blindés par les Émirats arabes unis. Le général Daoud Yaya Brahim a profité de cette occasion pour réaffirmer la position du Tchad face à la situation au Niger et mettre fin à toute confusion sur ses intentions concernant une éventuelle intervention militaire.