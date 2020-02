Miss Tchad 2020 : l'élection prévue le 29 février, en présence de Miss Paris 2019

La présidente du comité national d'organisation de Miss Tchad, Yousra Koullamalah, en collaboration avec l’association Culturama, a annoncé mercredi que l’élection de Miss Tchad se tiendra le 29 février 2020 au Radisson Blu. L'évènement est placé sous le thème de « la lutte contre le paludisme ».



Cette journée du 29 février prochain offrira l'occasion aux reines de beauté tchadienne de rivaliser d'élégance et de prestance en présence de l’invitée d'honneur, la Miss Paris 2019, issue d'un métissage franco-tchadien.



Yousra Koullamallah a déclaré que le choix de cette thématique est lié au fléau qui ravage les familles tchadiennes. Elle a évoqué "un devoir de patriotisme et de sensibilisation contre cette maladie qui est l'une des premières causes de mortalité au Tchad."



Pour sa part, la présidente de l’association Culturama, Mme. Marie Laure Alingue a dit que son association va accompagner la Miss Paris 2019 durant tout son séjour au Tchad, dans ses activités de représentations officielles, ses activités sociales et humanitaires et ses rencontres avec les tchadiennes et tchadiens.



Culturama est une association qui œuvre pour les échanges culturels au Tchad et à l'étranger afin de mettre en valeur les différentes cultures du monde. Elle a accepté de soutenir le Comité Miss Tchad en organisant la venue de Miss Paris 2019 à N'Djamena.