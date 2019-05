Monaco Tour 2019 – 19e Édition du Tournoi Saint Dévote : La sélection U12 de Maurice remporte le Shield Trophy

Pour la deuxième participation de Mauritius Rugby (www.Mauritius.Rugby) au prestigieux tournoi de Monaco organisé par la fondation Princesse Charlène de Monaco, 12 jeunes joueurs mauricien âge de moins de 12 ans ont revêtit pour la première fois le maillot national.

Maurice remporte le Shield Trophy au tournoi de Monaco

Les jeunes Mauriciens sont montés en puissance au fur et à mesure dans la compétition, En manque de dimension physique face aux ogres de la compétition, l’Angleterre et le club de Top14 du RC Toulon, ils s’inclinent face à eux logiquement. Maurice enchaine les matchs et prend plus de confiance, ils balayent au passage toutes les autres équipes se mettant au travers de leur route notamment avec un jeu agréable fait de vitesse et d’espaces.

Maurice a ainsi clôturé ce tournoi avec un bilan nettement favorable 2V/2N/2D

Déclaration Jean-Baptiste Gobelet DTN de la Rugby Union Mauritius :

« Le niveau est nettement monté comparé à l’année dernière, les équipes ont amenés leur armada ! La différence de gabarit s’est fait ressentir avec notre équipe. C’est le tournoi mondial de référence pour cette catégorie. Les coaches et joueurs mauriciens ont pu jauger leur niveau face aux meilleures nations du monde.

Maurice a montré encore une fois un très bon visage, décomplexé et en confiance au fur et à mesure des matchs, ils ont su remporter le Shield Trophy en dominant largement leurs adversaires. L’ADN du jeu de Maurice se compose d’un jeu de vitesse et d’espace.

Il est important de jouer face aux grandes nations dans le processus olympique, on décomplexe les joueurs plus rapidement face aux grandes équipes. »

Maurice : l’attraction du tournoi

Les joueurs de l’ile Maurice ont fait le show sur et en dehors du terrain.

Les jeunes mauriciens ont très vite été adopté par l’ensemble des équipes étrangères.

Véritable chouchou de la famille royale, On aura remarqué que Maurice aura toujours une place à part dans le cœur du Prince et de la Princesse de Monaco.

Les jeunes joueurs Mauriciens ont pu participés á toutes les activités de la Fondation Charlène au grand bonheur de la Princesse elle-même.

Déclaration du DTN :

« Monaco est une expérience unique pour ces jeunes, au-delà du sportif c’est un marqueur essentiel dans leur formation en tant que jeune homme. Le partage est une valeur forte dans le rugby et ici á Monaco les jeunes mauriciens ont pu échanger avec de nombreuses équipes comme les USA. Des souvenirs gravés à vie.”

