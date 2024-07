Monde/Afforestation : la mobilisation des financements au centre du segment ministériel

Le 04 juillet, les ministres des forêts ont pris le relais des experts pour examiner les recommandations que ces derniers ont formulé, en vue de bâtir des stratégies de mobilisation des fonds. Ces stratégies seront soumises à l’attention des chefs d’Etat et de gouvernement.



La cérémonie a débuté par la restitution des travaux des experts, suivie des mots de circonstance des ministres des pays présents. La table ronde sur la mobilisation et l’engagement planétaires a été précédée, pour sa part, par l’adoption des projets de stratégie, de déclaration et des résolutions.



A la clôture de ces travaux, le premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso a rendu hommage au président Denis Sassou N’Guesso pour avoir lancé l’idée d’une « Décennie Mondiale d’Afforestation et du Reboisement », lors de la COP 27 en Egypte.



« La réunion de l’UA (…) a endossé l’initiative sous le label je cite de « Décennie Africaine de l’Afforestation et du Reboisement » en adoptant la décision 846 sous l’égide du forum des Nations Unies sur les forêts pour l’organisation de la 1ère CIAR à Brazzaville », a-t-il rappelé.



L’objectif du segment ministériel, a poursuivi, le chef du gouvernement congolais, a été d’examiner les recommandations des experts, en se focalisant sur les conditions d’appropriation globale de l’initiative « Décennie Africaine de l’Afforestation et du Reboisement » et sur les conditions de sa mise en œuvre.



Pour Anatole Collinet Makosso, l’accent a été mis sur la mobilisation des financements. D’où, la proposition d’un organe de suivi dont les missions, l’organisation, le fonctionnement et l’ancrage refléteront « l’importance et rôle crucial dévolu aux forêts dans un contexte d’accélération avérée des changements climatiques. »



Les participants à ce segment ministériel ont également accéléré la réflexion sur l’élaboration de la stratégie mondiale d’afforestation et du Reboisement. « C’est au regard de tout ce travail que les chefs d’Etat endosseront la stratégie africaine et mondiale de l’Afforestation et du Reboisement et adopteront la déclaration de Brazzaville », a déclaré le premier ministre congolais. Il a, par ailleurs, précisé que tous ces outils seront soumis à l’Assemblée générale des nations Unies en vue de l’adoption d’une résolution reconnaissant l’importance pour la planète de la « Décennie Africaine et Mondiale de l’Afforestation et du Reboisement. »



A noter que plusieurs chefs d’Etat ont déjà foulé le sol congolais pour prendre part à la première conférence internationale sur l’Afforestation et le Reboisement. Il s’agit de la présidente de la République fédérale d’Ethiopie, du président de la transition du Gabon et du président équato-guinéen.