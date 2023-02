Monde : les exportations d’hydrocarbures ont rapporté 4.000 milliards de dollars en 2022

Fatih Birol indique qu’en 2022, les bénéfices des exportateurs d’hydrocarbures ont augmenté. Ces dernières années, le revenu moyen d’un exportateur représentait 1.500 millions de dollars. Cependant le directeur de l’AIE a appelé les pays qui se basent principalement sur des bénéfices apportés par l’industrie pétrolière et gazière à diversifier leurs sources de revenus.



"On ne peut plus diriger un pays dont l’économie dépend à 90% des prix du gaz et du pétrole car la demande en pétrole va baisser. Ceci est particulièrement vrai pour les pays du Moyen-Orient", a-t-il déclaré.



Fatih Birol espère que le sommet COP28 qui aura lieu en novembre 2023 à Dubaï "marquera un tournant dans l’histoire des États du Moyen-Orient".