Monnaie Eco : Le Togo, seul pays de la CEDEAO qui respecte à ce jour les critères de convergences

Les 15 pays de la zone CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) vont adopter bientôt une monnaie unique qui sera baptisée « Eco ». Mais avant la mise en circulation de cette monnaie dans l’espace communautaire, chacun des pays doit respecter un certain nombre de critères de convergences.



A ce jour, le Togo est (toujours) le seul pays de la zone CEDEAO qui respecte les critères de convergences, de la future monnaie unique dans la Zone. Les efforts du Togo pour être à jour avant l’opérationnalisation de la monnaie, ont été unanimement salués lundi 07 septembre 2020 à Niamey, lors du 57ème sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation, auquel a pris part le Président de la République, SEM, Faure GNASSINGBE.



Rappelons que ces critères, pour les 15 Etats de la zone, sont notamment : rester en dessous de 3% de déficit, de 10% d’inflation, et un ratio Dette/PIB inférieur à 70%. D’autres facteurs sont également considérés pour l’implémentation de la monnaie, dont la lutte contre l’insécurité et la collaboration entre les pays membres de la communauté.



Ainsi, pratiquement un an après que la question de l’Eco ait agité le devant de la sphère politique et intellectuelle sous-régionale, peu d’avancées semblent avoir été réalisées de part et d’autre, et le Togo semble apparaitre comme le seul pays le plus préparé pour se lancer dans cette aventure au vu des critères actuels.



Le projet aura été notamment éclipsé, par des challenges macro- et micro-économiques plus prégnants (dans le sillage de la Covid-19, qui a entrainé un repli des pays sur eux-mêmes, avec la fermeture des frontières, un fort ralentissement des échanges, et l’allocation des ressources des Etats, à des questions plus urgentes).