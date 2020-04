Mort de détenus de Boko Haram : "le Tchad est en train de ternir son image"

44 hommes qui avaient été arrêtés par l'armée au cours de l'offensive menée contre Boko Haram sont morts en détention à N'Djamena, a annoncé samedi le procureur de la République.



D'après Jean Bosco Manga, fondateur du Mouvement citoyen pour la préservation des libertés (MCPL), "c'est une violation grave du droit de la guerre qu'on nomme le droit international humanitaire."



Il explique que "le principe est que dès lors que l'ennemi est sous votre contrôle, désarmé, il doit bénéficier de toutes les protections humanitaires possible conformément aux standards internationaux."



"Quel que soit ce qu'on leur reproche, les prisonniers de guerre ne méritent pas des traitements inhumains et dégradants. À travers ces agissements, le Tchad est en train de ternir son image en violant les conventions internationales", souligne Jean Bosco Manga.



Le rapport d'autopsie du médecin légiste évoque "une consommation d'une substance létale ayant produit un trouble du rythme cardiaque chez les uns, une asphyxie sévère chez les autres."



L'enquête se poursuit pour "déterminer la cause exacte de ce drame", tandis qu'une analyse toxicologique et anatomopathologique est prévue, selon le procureur Youssouf Tom.