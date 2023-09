AFRIQUE Moussa Faki appelle à l’unité africaine dans un monde en pleine ébullition

Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Septembre 2023



Le 9 septembre 2023, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union Africaine, a adressé un message important à toutes les Africaines et Africains, qu'ils soient sur le continent ou dans la diaspora : "Cette date, le 9 septembre, rappelle un moment historique en 1999 lorsque nos dirigeants ont posé la première pierre vers la création de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous commémorons cette étape cruciale dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et des défis internes."





"Cependant, au lieu de nous laisser décourager par ces défis, nous devons nous interroger sur notre identité et notre avenir en tant qu'Africains. Le panafricanisme offre une réponse à ces questions en plaçant l'unité et l'intégration du continent comme objectif ultime. C'est à partir de cette perspective que toutes nos actions, programmes et stratégies de développement devraient être conçus, y compris la protection de notre environnement, la réduction de la pauvreté et l'autonomisation de notre jeunesse", selon Moussa Faki Mahamat.



Il ajoute que la solidarité est le pilier de cette unité. Elle repose sur la création de richesses pour répondre aux besoins fondamentaux de nos populations, en favorisant une économie inclusive. La diversification de nos économies est essentielle pour sortir de la dépendance aux fluctuations des marchés mondiaux.

"Nos dirigeants ont déjà entamé des réformes pour accélérer l'industrialisation du continent, mais il est crucial de mettre en œuvre ces mesures à l'échelle nationale, régionale et continentale. L'Agenda 2063 est un cadre qui prend en compte les enseignements de la première décennie et oriente l'Afrique vers un avenir plus prometteur."



"L'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine est un exemple concret de notre détermination à avancer vers l'autonomie économique. Malgré les défis actuels, l'Afrique continue de progresser grâce à la volonté politique de ses dirigeants", relève le président de la commission de l'UA.



Moussa Faki Mahamat invite donc toutes les Africaines et Africains à rester conscients des objectifs de développement, d'intégration, de liberté et de solidarité agissante. En ces temps complexes, l'unité et la détermination sont les meilleurs atouts pour façonner un avenir meilleur pour l'Afrique et sa diaspora, préconise-t-il. Le monde est actuellement témoin du conflit russo-ukrainien, qui réveille les rivalités Est-Ouest, ressemblant à une configuration stratégique qui rappelle la guerre froide. Cette situation suscite des inquiétudes quant à l'Afrique devenir à nouveau un terrain de luttes hégémoniques. De plus, des régressions vers des changements non constitutionnels menacent la stabilité démocratique de certains pays africains."Cependant, au lieu de nous laisser décourager par ces défis, nous devons nous interroger sur notre identité et notre avenir en tant qu'Africains. Le panafricanisme offre une réponse à ces questions en plaçant l'unité et l'intégration du continent comme objectif ultime. C'est à partir de cette perspective que toutes nos actions, programmes et stratégies de développement devraient être conçus, y compris la protection de notre environnement, la réduction de la pauvreté et l'autonomisation de notre jeunesse", selon Moussa Faki Mahamat.Il ajoute que la solidarité est le pilier de cette unité. Elle repose sur la création de richesses pour répondre aux besoins fondamentaux de nos populations, en favorisant une économie inclusive. La diversification de nos économies est essentielle pour sortir de la dépendance aux fluctuations des marchés mondiaux."L'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine est un exemple concret de notre détermination à avancer vers l'autonomie économique. Malgré les défis actuels, l'Afrique continue de progresser grâce à la volonté politique de ses dirigeants", relève le président de la commission de l'UA.Moussa Faki Mahamat invite donc toutes les Africaines et Africains à rester conscients des objectifs de développement, d'intégration, de liberté et de solidarité agissante. En ces temps complexes, l'unité et la détermination sont les meilleurs atouts pour façonner un avenir meilleur pour l'Afrique et sa diaspora, préconise-t-il.





Dans la même rubrique : < > Séisme au Maroc : Un nouveau-né miraculeusement sauvé des décombres L'Égypte exprime ses condoléances au Maroc suite au séisme Séisme au Maroc : La Guinée-Bissau présente ses condoléances « les plus sincères au Roi Mohamed VI et au peuple Marocain » Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)