Mozambique : 6 millions de dollars pour renforcer le secteur privé et la gestion des finances publiques

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 13 septembre 2023, à Abidjan, un don de 6,73 millions de dollars américains au Mozambique, pour contribuer à mettre en œuvre le Projet d’appui institutionnel à l’environnement des affaires et à la gouvernance.



L’objectif du projet est de renforcer la résilience, à travers la consolidation des capacités institutionnelles pour le développement du secteur privé, et la gestion des finances publiques.



Sa première composante est destinée à améliorer l’environnement des affaires, notamment à travers le renforcement des capacités de la cellule d’exécution du projet, qui supervise la mise en œuvre des réformes dans le cadre du Programme d’accélération économique.



Le projet prévoit de contribuer à réduire les formalités administratives imposées aux entreprises et aux investisseurs et à favoriser un environnement plus propice à l’investissement et à la création d’entreprises. Il soutiendra également la conception et la mise en œuvre d’un régime d’incitations fiscales, qui maximise l’attraction des investissements, y compris les incitations à la réduction des risques des investissements climato-intelligents.



La deuxième composante porte sur le renforcement de l’efficacité, de la responsabilité et de la transparence des dépenses publiques. Il s’agit de renforcer les fonctions de contrôle interne et externe, d’en faire une priorité absolue pour garantir la transparence et la responsabilité dans l’utilisation des deniers publics.



Elle va accroître l’efficacité, la transparence et l’équité des marchés publics afin de renforcer l’efficacité du déploiement des ressources publiques, essentielles pour créer les conditions de l’intensification de l’activité économique.



Plusieurs ministères et agences gouvernementales vont profiter du projet : ministère de l’Économie et des Finances, ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture, de la Justice, des Ressources minérales et de l’Énergie, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, des Terres et de l’Environnement, de la Femme et de l’Action sociale ainsi que l’Agence de promotion des investissements et des exportations, l’administration fiscale, l’inspection générale des finances, l’Institut national de normalisation et de contrôle de la qualité, et l’Institut des petites et moyennes entreprises.



Le secteur privé va profiter aussi d’un meilleur environnement des affaires grâce à des procédures administratives simplifiées pour les entreprises et les investissements, à un cadre juridique modernisé en matière d’investissement et d’emploi, à des incitations fiscales optimisées, ainsi qu’à un système plus efficace, transparent et équitable de passation des marchés publics.