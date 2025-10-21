Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
MUSIQUE

Musik Mouv Tchad : dix jeunes talents formés pour propulser la musique tchadienne sur la scène internationale


Par Nguessitta Djimtengaye William - 21 Octobre 2025



Le directeur artistique Xavier Baoundoh Djerambeté a officiellement lancé, ce 21 octobre 2025, le projet Musik Mouv Tchad, lors d’une conférence de presse tenue à Black Mind Musik.

Soutenue par la Coopération Suisse et l’ambassade du Royaume des Pays-Bas, cette initiative ambitionne de professionnaliser dix jeunes artistes tchadiens, dont quatre femmes, afin de dynamiser le développement de la musique au Tchad. Ces jeunes talents suivront une formation intensive centrée sur la découvrabilité, l’identité artistique, le management, l’écriture, la communication et l’entrepreneuriat culturel.

Ce programme s’inscrit dans la continuité du projet « Informatique Musicale pour Tous », qui avait déjà permis à une première génération, notamment des femmes, de s’initier à la production musicale numérique. Pour Xavier Baoundoh Djerambeté, cette nouvelle étape démontre que « le talent existe au Tchad, il ne demande qu’un accompagnement structuré et professionnel pour s’exprimer pleinement ».

De son côté, Lamine Ba, expert en industries culturelles et créatives, a expliqué que l’objectif est d’apprendre aux jeunes artistes à maîtriser les méta-données, le storytelling et les algorithmes, des outils indispensables pour se faire repérer plus facilement sur les plateformes numériques.

« Comprendre ces mécanismes, c’est essentiel pour être entendu et vivre de sa musique », a-t-il souligné. Quant à Tetimian Jessica, représentante de la Coopération Suisse, elle a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir l’autonomisation des jeunes par l’art : « La culture et l’art font rayonner un pays à l’extérieur. C’est pourquoi nous continuerons à appuyer cette dynamique porteuse », a-t-elle déclaré.


