Tchad : Majesta, le jeune prodige qui redéfinit la scène musicale tchadienne

Majesté Dionfils, plus connu sous le nom de scène Majesta, est en train de s’imposer comme l’un des visages les plus prometteurs de la musique tchadienne.



Avec son énergie scénique débordante, ses textes empreints d’authenticité et un style mêlant urbanité et culture locale, il incarne la nouvelle génération d’artistes décidés à faire vibrer le Tchad au rythme du renouveau musical.



Né d’une passion précoce pour la musique, Majesta se lance officiellement dans sa carrière solo en 2021 avec le titre « Tali Nalabo », un morceau qui lui ouvre les portes de la reconnaissance. Avant cela, il avait déjà fait ses armes au sein du groupe EL2MJ, formé en 2020, où il affûtait sa plume et sa prestance scénique. Mais c’est véritablement en solo que le jeune artiste affirme sa voix et son identité.



En 2022, il sort « Allayantina », un clip qui marque une nouvelle étape dans sa trajectoire artistique. Entre afrobeat, influences locales et sonorités modernes, Majesta réussit à créer un univers musical qui lui est propre, une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. Son palmarès scénique parle de lui-même : vainqueur de la Compétition 3MJ Talents de Farcha et lauréat du concours « Au Nom de l’Art » en 2021, il enchaîne les festivals, du Festival Farcha au Festival des Étudiants Tchadiens au Cameroun, sans oublier sa participation remarquée au Festival des Boissons Locales et au Festival Mon Cheveu Mon Identité.



Chaque prestation confirme un peu plus sa capacité à captiver le public, à émouvoir et à transmettre un message positif. Avec des titres comme « Ça va Aller », « Courage » ou encore « I Want To Lo », Majesta ne se contente pas de faire danser, il raconte, il sensibilise, il inspire.



Porté par la passion et la détermination, il croit fermement que la musique est un chemin viable et puissant, un moyen de faire rayonner la culture tchadienne au-delà des frontières. En seulement quelques années, Majesta s’est imposé comme un symbole d’audace et de persévérance, un artiste qui ose croire que le Tchad peut, lui aussi, produire des talents capables de conquérir la scène internationale.



Loin d’avoir dit son dernier mot, le jeune prodige semble bien parti pour écrire les plus belles pages de la nouvelle ère musicale tchadienne.