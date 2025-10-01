Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
MUSIQUE

Tchad : NIMRIF, du bitume de N’Djamena aux lumières de la scène


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 2 Octobre 2025



Tchad : NIMRIF, du bitume de N’Djamena aux lumières de la scène
À l’état civil Kelo Firmin, mais connu sous le pseudonyme NIMRIF, ce jeune rappeur et chanteur tchadien incarne la nouvelle génération musicale qui fait vibrer les rues de N’Djamena.

Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique, enchaînant les freestyles avec ses amis artistes chaque week-end. De cette dynamique naît le groupe KAMIKAZE, composé de cinq jeunes unis par le même rêve.

Après plusieurs années passées ensemble, NIMRIF choisit en 2021 de se lancer en solo. Un pari risqué, marqué par des obstacles, mais aussi par une détermination sans faille. Sa persévérance est rapidement récompensée avec la sortie du titre « Samha » (qui signifie « la beauté » en arabe local), un morceau qui a retenu l’attention du public.

Fort de ce premier succès, l’artiste enchaîne avec une autre chanson intitulée « 17% », confirmant son talent et son originalité. Ce titre lui ouvre peu à peu les portes d’une reconnaissance auprès du grand public et des amateurs de rap au Tchad. Aujourd’hui, grâce à l’appui de la structure Z-CONTROLE, NIMRIF poursuit son ascension.

Son univers musical se consolide et de nombreux projets sont déjà en préparation. Entre collaborations d’envergure et nouvelles productions, l’avenir s’annonce prometteur pour cet artiste qui transforme ses rêves de quartier en une carrière grandissante.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/10/2025

Tchad : à Abéché, lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 dans le Ouaddaï

Tchad : à Abéché, lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 dans le Ouaddaï

Tchad : un don de kits d’hygiène pour lutter contre le choléra à Bitkine Tchad : un don de kits d’hygiène pour lutter contre le choléra à Bitkine 01/10/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, accusé de harcèlement téléphonique, un homme en détention nie les faits

01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants

01/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter