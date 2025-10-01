Tchad : NIMRIF, du bitume de N’Djamena aux lumières de la scène

À l’état civil Kelo Firmin, mais connu sous le pseudonyme NIMRIF, ce jeune rappeur et chanteur tchadien incarne la nouvelle génération musicale qui fait vibrer les rues de N’Djamena.



Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique, enchaînant les freestyles avec ses amis artistes chaque week-end. De cette dynamique naît le groupe KAMIKAZE, composé de cinq jeunes unis par le même rêve.



Après plusieurs années passées ensemble, NIMRIF choisit en 2021 de se lancer en solo. Un pari risqué, marqué par des obstacles, mais aussi par une détermination sans faille. Sa persévérance est rapidement récompensée avec la sortie du titre « Samha » (qui signifie « la beauté » en arabe local), un morceau qui a retenu l’attention du public.



Fort de ce premier succès, l’artiste enchaîne avec une autre chanson intitulée « 17% », confirmant son talent et son originalité. Ce titre lui ouvre peu à peu les portes d’une reconnaissance auprès du grand public et des amateurs de rap au Tchad. Aujourd’hui, grâce à l’appui de la structure Z-CONTROLE, NIMRIF poursuit son ascension.



Son univers musical se consolide et de nombreux projets sont déjà en préparation. Entre collaborations d’envergure et nouvelles productions, l’avenir s’annonce prometteur pour cet artiste qui transforme ses rêves de quartier en une carrière grandissante.