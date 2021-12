Musique : l'artiste Kaar Kaas Sonn annonce le nouveau single "Vivre"

Après l’album masqué, entièrement réalisé à la maison lors des premiers confinements, Kaar Kaar Sonn revient avec un single qui annonce les couleurs : VIVRE.



Comme une envie de s’accrocher en dépit des chamboulements engendrés par la crise sanitaire. Cinq titres peaufinés en studio et sur lesquels ont participé de bons musiciens. Ainsi, Mad Lenoir fait sonner la kora sur le titre Why? Accompagné par Ndemkeria Palyo à la basse, Eleazar Kagbo aux guitares et basses. De jolis chœurs sont assurés par Mospha, Djicko et Catherine Doreau. Quelques notes de saxo de Doro Dimanta viennent agrémenter le tout avec les arrangements d’Ala’sko d’Aube Musik.



Les titres :

1. La file d’attente : le temps est un sujet de philosophie et il n’est pas nécessaire de convoquer Vladimir Jankélévitch ou Samuel Beckett... notre vie est rythmée par cette faculté acquise au fil du temps à attendre notre tour. De la caisse du magasin à la montée dans les échelons de la vie professionnelle, dans un cabinet médical, à l’aéroport, nous attendons notre tour, sagement ou pas. Etes-vous de ceux qui trichent ou contournent les règles de la file d’attente ou plutôt de ceux qui s’en accommodent? Etes-vous plutôt classiques, à attendre votre tour ou plutôt Emmanuel Macron, à griller toutes les étapes, telle est la question...



2. Petit à petit l’oiseau fait son nid : nos vies sont parfois si prenantes que nous ne voyons même plus celui qui est juste à côté de nous, et qui ruse avec sa solitude, tire le diable par la queue. Comment parvenir à gommer notre caractère grégaire d’êtres humains pour faire comme si nous étions des machines? Parfois, l’humanité surgit, têtue, pour nous grandir...



3. Nous, obstineux, on veut vivre en paix : il y a dans notre société ceux qui ne sont d’accord avec rien et qui ont un point de vue sur tout ; ils veulent avoir raison sur tout, convaincre sur tout... Ce sont des obstineux. Ils vivent dans une société dynamique, mais leur cadre est figé... Parfois, ils peuvent faire mal...



4. La mesure : Friedrich Nietzsche disait que « la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. » Les musiciens savent exprimer, à travers leur art, la beauté de la vie... Il leur faut des NOIRES, des BLANCHES, des RONDES... pour faire une bonne musique...



5. Why? Il y a donc ceux qui sont assis sur des richesses et qui meurent de faim, il y a donc ceux qui sont riches, mais pauvres. La grande question est : WHY?