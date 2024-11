Musique : l’artiste et entrepreneur Maskou intègre la nouvelle génération

De son nom à l’état civil, Masra Koularangar, et connu par son nom d’artiste Maskou, le jeune Tchadien évolue du côté de Lomé au Togo.



« Je suis un étudiant en master 1, en formation dans le domaine du transport-logistique-transit-douane à l’IAEC, et aussi un jeune entrepreneur dans le domaine de l’organisation des activités logistiques des marchandises de Lomé à N’Djamena et vers le Cameroun, etc », annonce-t-il.



« J’ai commencé à chanter depuis le bas âge à Moundou, au Studio Racine Prod, avec deux de mes amis Blad Alpha et Kakish, à partir des diminutifs de nos noms, on était les Maskablad. J’aime chanter, prôner plusieurs sujets simultanés, et cette identité que je garde et que je veux aussi développer chez moi, c’est l’Afro Kompa Dallah », poursuit le jeune artiste.



Sur son chemin, les difficultés sont énormes, mais le mental est préparé d’avance, car la famille, les amis et des très bonnes personnes rencontrées sur TikTok, ont changé la donne. « Je n’ai pas de manageur officiel pour le moment, mais il y a quelqu’un qui est quasiment tout le temps sur les projets avec moi, et qui se donne à fond ».



Pour le jeune artiste, plusieurs choses restent à venir, la chronologie étant établie, le reste est porté par la main de Dieu. L’objectif étant d’élever davantage la musique tchadienne, et de faire un travail remarquable, car un artiste meurt, au contraire de ses œuvres.



« Je profite de l’occasion pour annoncer mon premier show à Lomé au Togo, le 30 novembre à l’hôtel Saint Lazaros », conclut l’artiste Maskou.