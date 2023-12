Musique : la Franco-Tchadienne Cleylia, une ascension entre racines et élévation

La scène musicale franco-tchadienne s'enrichit avec le medley de Cleylia, une artiste au talent indéniable qui offre une expérience auditive exceptionnelle. Le medley est composé de trois chansons, Echo, Rose et Dunya.



Cette compilation, véritable chef-d'œuvre, marque la conclusion de la première partie de son album Racine, un voyage introspectif et profondément émotionnel, où l'artiste s'est parfois sentie en chute libre, mais toujours résiliente.



Ce medley n'est pas seulement une collection de mélodies ; il représente une catharsis pour Cleylia, une manière de clore un chapitre de sa vie artistique, avant de se lancer dans la suite de son aventure musicale, symbolisée par la deuxième partie de son album, baptisée « L’élévation ».



Dans cette nouvelle phase, on s'attend à voir Cleylia atteindre de nouveaux sommets, tant sur le plan créatif que personnel. En prime, Cleylia nous gratifie de sa dernière création, Dunya, un morceau à la fois poignant et envoûtant qui ne manquera pas de captiver les auditeurs.



À travers cette chanson, elle continue de nous plonger dans son univers unique, où chaque note et chaque parole semblent toucher l'âme. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de découvrir son art, le medley Racine est disponible sur YouTube, tout comme sa dernière chanson Dunya.



C'est une opportunité à ne pas manquer pour s'immerger dans le monde musical de Cleylia, une artiste qui, à n'en pas douter, marquera profondément le paysage musical actuel.