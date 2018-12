N'Djamena : 7000 consultations au cours d'une campagne de chirurgie de la cataracte

La campagne de chirurgie de la cataracte organisée par la Fondation Grand-cœur en collaboration avec la Banque islamique de développement et Nadi Al-Bassar de Tunisie s’est achevée hier, dimanche 2 décembre. Elle avait été lancée le 26 novembre dernier.



A cette occasion, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Mme Habiba Sahoulba a remis une attestation de reconnaissance à l’équipe médicale tunisienne, Nadi Al Bassar.



Les opérations se sont déroulées à l’hôpital de district de Goz-Ator, dans le 10ème arrondissement. En une semaine, 7.000 patients ont été consultés et plus de 1.012 opérations chirurgicales ont été réalisées avec succès.



Par ailleurs, 16 enfants souffrant de la même maladie ont été opérés avec succès à l’hôpital de la mère et de l’enfant par l’équipe médicale tchado-tunisienne.



Les membres du personnel de l'hôpital de district de Goz-Ator ont reçu une attestation d’encouragement.