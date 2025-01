N'Djamena : Amina Kodjiana rencontre les pêcheurs pour promouvoir un marché du poisson moderne et accessible

Une rencontre entre la déléguée du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Amina Kodjiana, et les représentants des pêcheurs a eu lieu ce mardi 14 janvier 2025 au sein de cette institution. Cette réunion s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à rendre le marché du poisson accessible et propre pour les populations des 10 arrondissements de la capitale.



Amina Kodjiana a tenu à rappeler aux vendeurs et pêcheurs que ce secteur est clé pour l'économie, permettant aux citoyens de se nourrir dans des conditions optimales. Elle a également souligné l'importance de moderniser les infrastructures pour améliorer les conditions de travail et la qualité des produits.



Le gouvernement s’est engagé à construire trois marchés modernes afin de répondre aux besoins croissants de la population et de promouvoir un environnement de vente plus hygiénique et organisé.