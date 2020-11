N'Djamena Food met en valeur la gastronomie du Tchad et encourage à manger sain

Lançant la cérémonie, la directrice générale de N'Djamena Food, Khadidja Armiyaou, déclare que son entreprise contribue à la lutte contre la malnutrition et la sous-alimentation au Tchad. "Elle offre plusieurs services nutritionnels et alimentaires à travers des produits naturels et locaux, dans le cadre de la valorisation de nos propres produits alimentaires locaux", indique Khadidja Armiyaou.



Elle lance un appel aux tchadiens à consommer les produits alimentaires locaux et à les valoriser, mettant en avant les bienfaits pour la santé.



Selon le conférencier Faouzi Bichara Adoum, "la mauvaise alimentation est l'une des causes de plusieurs décès dans le monde en général et au Tchad en particulier. Cette mauvaise alimentation peut provoquer la malnutrition et la sous-alimentation selon le FAO. La bonne alimentation contribue à une bonne croissance organique humaine".