N’Djamena : Interruption brutale et tensions aux hommages de l'artiste Ray's Kim

TCHAD

Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 18 Octobre 2025


La cérémonie du dernier hommage à l'artiste tchadien Ray's Kim, surnommé "Bunda Boss", a été brutalement interrompue en fin de soirée au stade de Pari-Congo du 6e arrondissement de N'Djamena, suscitant confusion et inquiétude parmi le public.


L'événement se déroulait normalement, dans une ambiance de recueillement, lorsque, vers 22h00, un arrêt net et inexpliqué de la sonorisation a surpris l'assemblée. Journalistes et instrumentistes ont rapidement commencé à démonter le matériel en silence, sans qu'aucune information officielle ne soit donnée pour justifier cette interruption.

 

L'événement se déroulait normalement, dans une ambiance de recueillement, lorsque, vers 22h00, un arrêt net et inexpliqué de la sonorisation a surpris l'assemblée. Journalistes et instrumentistes ont rapidement commencé à démonter le matériel en silence, sans qu'aucune information officielle ne soit donnée pour justifier cette interruption.

 

Peu après, la situation a pris une tournure plus tendue. Le stade et le rond-point adjacents ont été encerclés par un impressionnant déploiement de forces de l'ordre lourdement armées. Les personnes venues rendre un dernier hommage à l'artiste ont été contraintes de quitter le site en hâte.

 
Avant l'interruption de la cérémonie, des gaz lacrymogènes ont été largués, dont l'origine et la cause restent à ce jour mystérieuses. Cet incident a contribué à la panique et à l'évacuation rapide des lieux.

 

À ce stade, aucune autorité n'a fourni de précisions concernant les raisons de cette interruption prématurée de la cérémonie et du déploiement des forces de sécurité. La population et les proches de Ray's Kim attendent des éclaircissements sur les circonstances de cette regrettable interruption, soulignant un besoin urgent de transparence et de communication dans la gestion de cet événement tragique.


