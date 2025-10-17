N’Djamena : Interruption brutale et tensions aux hommages de l'artiste Ray's Kim

La cérémonie du dernier hommage à l’artiste Ray’s Kim, affectueusement surnommé "Bunda Boss", a été interrompue brutalement en fin de soirée, suscitant confusion et inquiétude parmi le public présent au stade de Pari-Congo dans le 6e arrondissement de N’Djamena.
Avant l'interruption de la cérémonie, des gaz lacrymogènes ont été largués, dont l'origine et la cause restent à ce jour mystérieuses. Cet incident a contribué à la panique et à l'évacuation rapide des lieux.
L'événement se déroulait normalement, dans une ambiance de recueillement, lorsque, vers 22h00, un arrêt net et inexpliqué de la sonorisation a surpris l'assemblée. Journalistes et instrumentistes ont rapidement commencé à démonter le matériel en silence, sans qu'aucune information officielle ne soit donnée pour justifier cette interruption.
Peu après, la situation a pris une tournure plus tendue. Le stade et le rond-point adjacents ont été encerclés par un impressionnant déploiement de forces de l'ordre lourdement armées. Les personnes venues rendre un dernier hommage à l'artiste ont été contraintes de quitter le site en hâte.
Avant l'interruption de la cérémonie, des gaz lacrymogènes ont été largués, dont l'origine et la cause restent à ce jour mystérieuses. Cet incident a contribué à la panique et à l'évacuation rapide des lieux.