N'Djamena : La mairie du 2ème arrondissement enlève ses ordures

Le maire de la commune du 2ème arrondissement, Kerim Hadji a supervisé ce 12 avril une opération de nettoyage et d'enlèvement des immondices de sa circonscription. Les géantes ordures qui s'étaient amoncelés le long du mur est de l'aéroport ont été totalement enlevées à cet effet. L'endroit sera remblayé plus tard, informe le maire.



Kerim Hadji et sa délégation ont profité de l'opportunité pour visiter les marchés de fortune aux encablures du parc de stationnement couramment appelé "Tacha Moussoro". Le maire promet la réhabilitation d'une rue débouchant sur le parc fermé par les immondices il y a peu. Les responsables de ces marchés et d'autres "occupants anarchiques" des espaces publics sont systématiquement convoqués.



"Les commerçants ont fermé les rues expressément. Si ça continue comme ça, on va fermer le marché ", avertit le maire après qu'il a appelé à une citoyenneté.