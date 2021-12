N'Djamena : Les jeunes du 9e arrondissement prônent le vivre-ensemble avec le football

Cette initiative a pour thème principal : "le sport comme vecteur de paix et de cohésion pacifique". Au total, 16 équipes ont été sélectionnées pour participer à ce championnat.



Dans son intervention, le président du comité d'organisation, Barka Saaï, a affirmé que ce tournoi est l'un des moments propices pour véhiculer le message de la paix et de la cohésion sociale en milieu jeune, surtout en cette période de transition.



La finale a opposé deux grandes équipes du 9e arrondissement le 27 novembre : FC immortel au FC Barcelone de Ngueli. FC immortel est sorti vainqueur sur le score de 1-0. Plus de 5000 personnes sont sorties pour voir la finale.



Une cérémonie de remise de trophées a mis terme à cette compétition.