N'Djaména : Mobilisation des acteurs économiques pour la 2ème édition des Journées du Chargeur Tchadien

L'objectif principal de cette rencontre était de préparer activement la 2ème édition des Journées du Chargeur Tchadien (JCT2), un événement majeur pour le secteur du transport et de la logistique qui se tiendra prochainement dans la capitale tchadienne. Il s'agissait de mobiliser la participation active de ces acteurs clés de l’économie nationale à ce grand rendez-vous.





Dans son allocution, le Directeur Général du COC-Tchad, Monsieur Hamid Djoumino, a souligné l’importance stratégique des JCT2 pour les professionnels du commerce et de la chaîne logistique, expliquant que cet événement unique permettrait de réunir au Tchad les autorités portuaires, les compagnies maritimes et les autres acteurs essentiels de la chaîne logistique internationale, offrant ainsi une plateforme de dialogue direct et de recherche de solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les opérateurs tchadiens dans leurs opérations d’import-export.





La Directrice Générale Adjointe du COC-Tchad, Madame Makka Issa Goukouni, a précisé que cette réunion préparatoire visait à recueillir les attentes spécifiques des chargeurs (commerçants, opérateurs, exportateurs) concernant cette deuxième édition, et à identifier les préoccupations ou les difficultés qui n'auraient pas été suffisamment abordées lors de la première édition, afin d’y apporter des réponses adaptées à travers les panels et les échanges prévus.





Monsieur Ali Adji Mahamat Seid, Président de la CCIAMA, a salué les efforts déployés par le COC-Tchad et a lancé un appel vibrant à l’ensemble des opérateurs économiques tchadiens pour qu'ils participent massivement aux JCT2, soulignant que cet événement représente une opportunité à ne pas manquer pour améliorer l'environnement des affaires au Tchad.





Les représentants des coopératives du secteur transport ont exprimé leur gratitude et leurs encouragements à l’égard de la direction du COC-Tchad pour leurs initiatives, notamment la récente signature d’une convention avec le Port Autonome de Douala et les actions entreprises contre les tracasseries routières sur les corridors de transit.





Plusieurs commerçants ont témoigné d'une amélioration notable de leurs activités grâce aux mesures mises en œuvre par le COC-Tchad, citant une réduction des blocages logistiques, une meilleure coordination avec les ports et une plus grande clarté dans les procédures d’enlèvement et de transit. Ces avancées ont été unanimement saluées comme le résultat d'une nouvelle dynamique axée sur l'écoute et l'action.





À l’issue de cette rencontre préparatoire, tous les participants ont exprimé leur ferme intention de s'engager pleinement dans la 2ème édition des Journées du Chargeur Tchadien, reconnaissant son potentiel en tant que cadre stratégique pour le dialogue, la collaboration et la transformation du secteur logistique tchadien.