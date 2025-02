N’Djamena : Un vendeur de Starlink blessé par balle après une altercation avec des agents de renseignement

Un guet-apens qui tourne mal



Le vendeur avait été contacté par un individu se faisant passer pour un acheteur potentiel de Starlink. Lorsqu'il s’est présenté avec son produit sur les lieux de la rencontre, plusieurs hommes lui ont saisi de force son matériel Starlink et sa moto, en prétendant être des agents des services de renseignement.



Alors qu’ils s’apprêtaient à partir, le vendeur a résisté et a réussi à récupérer sa moto en blessant l’un des agresseurs avec un coup de poing. En réponse, les occupants du véhicule ont ouvert le feu, le blessant à la cuisse droite.



Les deux assaillants arrêtés seraient des agents de renseignement affectés à la commune du 5ᵉ arrondissement, et auraient agi sur instruction du chef d’antenne local.



Tensions après l’incident



Ali Mahamat Hemchi a été admis à l’hôpital Notre-Dame des Apôtres de Chagoua pour recevoir des soins. En réaction, sa famille et plusieurs proches se sont massés devant la commune du 5ᵉ arrondissement, exigeant l’arrestation du chef d’antenne de l’ANS impliqué dans l’affaire.



La tension reste vive et la situation demeure explosive à l’heure où nous écrivons ces lignes.