N'Djamena : des candidats du baccalauréat affectés par erreur dans la mauvaise série

Selon le président du centre, Aguid Chiguefa, les premières épreuves se sont relativement bien déroulées, sans incident majeur. En ce qui concerne d'éventuels cas de fraude, il affirme qu'il est encore trop tôt pour le dire, car il doit d'abord collecter les procès-verbaux, les traiter ce soir et établir un rapport journalier. Cependant, il déplore des situations où certains candidats ont été affectés à tort à d'autres séries. Par exemple, deux candidats de la série A4 se retrouvent inscrits en série A Arabe, et un élève de la série D voit son nom figurer en série A4.



Le président du Centre du Lycée La Liberté accuse certains élèves d'avoir été distraits par rapport à cette question de confusion entre les séries. "J'ai appris que lors des opérations d'enregistrement de la carte biométrique, une copie est remise aux élèves et ils sont invités à vérifier attentivement les informations qui y figurent. Malheureusement, certains élèves ont été un peu distraits lors de cet exercice, ce qui a conduit à cette situation", affirme le président du Centre. "Lorsque vous êtes inscrit en série A4 et que vous vous retrouvez en série D, par exemple, vous n'avez plus de numéro (c'est-à-dire que votre numéro se trouve en série A4). Où seront reportées vos notes ?", s'insurge-t-il.



En ce qui concerne le niveau de contrôle pendant le déroulement des épreuves, Aguid Chiguefa précise : "Les gens pensent que lorsque vous composez au Lycée La Liberté, c'est vraiment la liberté totale, mais ce n'est pas le cas."