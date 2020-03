N'Djamena : des citoyens mobilisés pour la bonne marche du 7ème arrondissement

Des acteurs politiques, leaders d’associations de la société civile, leaders religieux et d’opinion constitués en collectif, ont appelé mardi, lors d’un point de presse à la Maison de quartier de Chagoua, la population du 7ème arrondissement à la plus grande vigilance face à la pandémie du COVID-19.



Ils ont rappelé que le coronavirus provoque chez l’homme des maladies de différentes sortes comme le rhume et le syndrome respiratoire aigu sévère.



« Nous demandons à toute personne vivant dans le 7ème arrondissement en particulier, voire tout le territoire du Tchad, de signaler rapidement auprès d’un centre de santé, toute manifestation étrangère d’une maladie telle que la fièvre, toux, détresse respiratoire, douleurs thoraciques, pneumonie, troubles gastro-intestinaux, diarrhée », a indiqué le coordonnateur du collectif Natoi-Allah Ringar.



Il a également appelé les citoyens à dénoncer toute personne suspecte dans le 7ème arrondissement, notamment une personne armée au quartier ou un étranger suspect.



La désignation d'un nouveau maire saluée



Les membres du collectif ont félicité les autorités pour la désignation de Mme. Elsépa Akodmo à la tête de la mairie du 7eme arrondissement, expliquant que lors de son premier passage pendant quatre mois à la tête de la commune, elle a reçu trois décorations de la société civile.



« Sa suspension avait causé la chute de la commune. L’activité économique et les structures sociales seront relancées dans la confiance avec son arrivée », se réjouissent-ils.



Par ailleurs, le collectif a également exprimé sa solidarité avec l’armée tchadienne face à la menace de Boko Haram.