N'Djamena : des habitants dans la crainte des agressions nocturnes à Abena

Dans ce secteur, un constat alarmant se répète fréquemment. Un résident local témoigne : "Cet axe est très dangereux. Même les agents de sécurité ne peuvent pas intervenir quand quelqu'un se fait voler son téléphone ou son sac, puis que les criminels se réfugient derrière le mur que vous voyez là. Ils sont prêts à utiliser des armes blanches si vous les poursuivez."



Un jeune homme d'une trentaine d'années, résidant dans le quartier du centre-ville, a été victime d'une telle agression. Il raconte : "Je suis sorti pour faire du sport jusqu'à la double voie, et trois jeunes en bonne forme m'ont suivi. Quand j'ai réalisé qu'ils étaient après moi, j'ai essayé de marcher plus vite, mais l'un d'entre eux m'a frappé par derrière. Lorsque je me suis retourné pour voir qui c'était, un autre m'a encore frappé avec son pied, et je suis tombé. Ils ont ciblé ma poche pour voler mon portefeuille et mon téléphone. Après cela, ils m'ont poignardé dans le dos, mais heureusement, je n'ai pas été gravement blessé."



Une habitante du quartier partage son inquiétude en ces termes : "Auparavant, il y avait la présence des agents de la douane, de la gendarmerie et d'autres forces de l'ordre ici. Nous ne connaissions pas de tels problèmes, mais depuis leur départ, cet endroit est devenu une zone à risques. Nous souffrons énormément, et de nombreux jeunes ont perdu la vie à cause d'agressions visant principalement l'argent et les téléphones. Je demande que, si possible, ils soient renvoyés d'ici, afin que nous puissions vivre en toute tranquillité."