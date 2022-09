N'Djamena : des jeunes du 9ème arrondissement reçoivent des chèques de financement

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres notamment le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seïd, le maire de la commune du 9e arrondissement et le coordonnateur de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES), Moussa Hassan Idibey.



Prenant la parole, Mahmoud Ali Seïd, a qualifié le 9ème arrondissement de commune avec une population instruite et engagée régulièrement pour transformer la vie et le pays.



Il a demandé aux récipiendaires de gérer ces finances avec parcimonie et sobriété pour produire plus de résultats. Le ministre a ensuite exhorté ces jeunes à vulgariser la valeur de la paix et faire preuve de solidarité et cohésion pour construire l'unité nationale.



Le coordonnateur de l'ONAJES, Moussa Hassan Idibey, a pour sa part indiqué que ces appuis financiers auront pour objectif de contribuer à la cohabitation à travers des actions de terrain en cette période de transition.