N'Djamena face à la croissance démographique : les défis de la ville en mutation

"Que faut-il faire ? C’est la question qu’on se pose sans cesse. Il y a l’incivisme de la population qui met en difficulté les communes d’arrondissement dans leurs activités. C’est pour ça qu’on constate que la ville est dans un mauvais état de salubrité"

Elle a déclaré que les inondations récentes de N’Djamena étaient les pires de son histoire, causant la destruction de nombreux champs et obligeant la majorité de la population du 9ème arrondissement à quitter leur domicile.L'un des défis auxquels N’Djamena est confrontée est l'impunité dans la circulation routière. La ville de plus d'un million d'habitants connait une croissance démographique rapide en raison de l'exode, de l'augmentation du trafic et des engins, ce qui a entraîné une hausse des accidents de la route.Selon les données recueillies par les forces de défense et de sécurité, entre le 26 et le 30 janvier, il y a eu 177 accidents de voie publique et 37 cas de coups et blessures.Kodjiana a également souligné que l'incivisme de la population est un autre problème important qui met en difficulté les communes d'arrondissement et entraîne une mauvaise salubrité dans la ville. Elle a également mentionné que le statut particulier de N’Djamena crée des contraintes pour les responsables locaux.La situation à N’Djamena reste complexe et nécessite une intervention rapide pour améliorer la sécurité routière et la qualité de vie de la population.