N’Djamena : l’ICESCO poursuit sa campagne pour la culture de la paix dans les écoles

Cette journée marque la troisième étape de la campagne lancée le lundi 14 octobre 2025. L’initiative vise à inculquer aux élèves les principes de coexistence pacifique, de dialogue et d’acceptation de l’autre, tout en favorisant les comportements positifs à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements scolaires.



Dans son allocution, M. Mahamat Al-Fadil, coordinateur général de la campagne, a exhorté les élèves à faire preuve d’un esprit de coopération, de respect mutuel et de solidarité. Il a rappelé que la paix et la coexistence sont les fondements d’une société stable et prospère, tout en mettant en garde contre les effets néfastes des conflits et de la violence scolaire sur la réussite éducative et la cohésion sociale.



De son côté, M. Mahamat Kari, directeur du lycée et du collège du Centre pédagogique régional de l’ICESCO, a exprimé sa gratitude envers les organisateurs et partenaires pour leur engagement. Il a souligné que de telles initiatives constituent un pilier essentiel dans la consolidation des valeurs de citoyenneté, de tolérance et de vivre-ensemble chez les élèves.



La journée a été ponctuée de nombreuses activités de sensibilisation, de débats interactifs et d’interventions d’élèves, reflétant un engagement sincère à promouvoir la culture de la paix dans leur environnement scolaire et leur vie quotidienne.