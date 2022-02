N'Djamena : la coordination de la jeunesse du 2e arrondissement honore ses cadres

C'est Ahmat Boulama Achamane, le coordinateur de la jeunesse du 2ème arrondissement de la ville de N'djamena qui a officié la cérémonie de remise des attestations d'encadrement aux jeunes de ladite coordination.



Tidjani Djamal, coach de l'équipe de football de la commune, est honoré pour sa contribution du tournoi intercommunal remporté par sa commune.



La coordination a aussi décerné des attestations de reconnaissance et d'encouragement pour service rendu à Abdeldjelil Bachar Bong et Aché Mahamat Fadoul.



La récipiendaire Aché Mahamat Fadoul a remercié la coordination pour ce geste, estimant qu'il va droit au cœur. Elle a encouragé à faire beaucoup plus d'efforts pour atteindre les objectifs.