N'Djamena : le Palais du 15 janvier au rythme de la Saint-Valentin

Des jeunes de N'Djamena n'ont pas dérogé à la célébration de la traditionnelle fête de la Saint-Valentin, considérée comme la "fête des amoureux", ce dimanche 14 février. Une journée spéciale a été organisée au Palais du 15 janvier, réunissant des convives venus de tous les quartiers de la ville, malgré l'interdiction de certains parents qui estiment que cette célébration est contraire à la religion.



Au programme de la rencontre festive, ce sont des danses musicales, sketchs de théâtre et autres activités de divertissement qui ont galvanisé les jeunes sur les thématiques de la culture de la paix, la solidarité, la cohésion et la cohabitation pacifique.



"Ce soir, il y a l'ambiance à volonté. Je vois beaucoup de gens. Chaque personne qui vient ici est avec une Valentine à côté. Aujourd'hui c'est une fête vraiment exceptionnelle. Il y a la joie, une très grande joie", se félicite l'artiste Prince.



En ce moment festif, il n'hésite pas à interpeller la jeunesse de prendre conscience sur ses agissements. "Je n'interdis pas à quelqu'un de fêter mais il faut fêter avec modération. Que les jeunes soient prudents de tout ce qu'ils font", préconise-t-il.



La crise sanitaire n'a pas freiné l'élan des filles bien maquillées et des garçons qui se sont mis sur leur 31 pour l'occasion.