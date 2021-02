N'Djamena : le conseil du MPS pour le 9e arrondissement fait sa rentrée politique

Le conseil du MPS pour le 9ème arrondissement de N'Djamena a organisé mardi une cérémonie en l'honneur de son représentant au Bureau politique national (BPN) du parti, Kidandi Djossala Thomas.



L'évènement placé sous le thème : "le militantisme en ordre de bataille pour avril 2021", a eu lieu en présence de responsables du MPS et du représentant du secrétaire général provincial.



Le président du comité d'organisation, Domo Guidjinga, a relevé que la cérémonie marque également la rentrée politique de la structure locale du 9ème arrondissement. "Le parti de Bamina donnera une fois de plus la belle leçon de l'histoire du Tchad. Nous demeurons convaincus de la victoire d'avril 2021", a-t-il dit.



Pour sa part, Kidandi Djossala Thomas s'est félicité du choix porté en sa personne. Il a estimé que cette marque de confiance est un défi à relever, et a remercié Mahamat Zene Bada ainsi que le chef de l'État.



Kidandi Djossala Thomas dit mesurer la taille et l'importance de la mission. Il s'engage à tout faire pour être à la hauteur.