N’Djamena : le ministre de l’Aménagement exige des actions concrètes contre les dépôts d’ordures sauvages

Lors de sa descente hier, mercredi 19 juin 2024, dans le cadre du suivi des travaux de curage des caniveaux par le projet Pilier, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est rendu dans les 8ème et 4ème arrondissements de la capitale pour superviser ces travaux.



Le ministre, Mahamat Assileck Halata, a interpellé les différents chefs d'arrondissement (maires) pour qu'ils prennent leurs responsabilités en sensibilisant la population à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Il a insisté sur la nécessité pour la police municipale de descendre sur le terrain et de prendre des sanctions contre ceux qui continuent à déverser des déchets dans les caniveaux nettoyés.



"Nous avons une population qui a besoin de sensibilisation. Nous nettoyons les caniveaux et ils viennent y jeter des ordures," a-t-il déclaré.



Il a également souligné que les bureaux d'études ne devraient pas se contenter de faire des rapports depuis leurs bureaux. Ils ont le devoir de descendre chaque jour sur le terrain pour constater l'avancement des travaux.



"Il y a des véhicules qui ramassent ces terres, mais qui n'arrivent pas aux sites dédiés. Ils disparaissent, et les gens en profitent pour faire des affaires avec," a-t-il ajouté.



Le ministre a fermement appelé à une action concertée pour assurer la réussite des travaux de curage et maintenir la propreté des caniveaux pour le bien-être de tous.