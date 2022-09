N’Djamena : les militaires ont reçu l’ordre de quitter les établissements publics

Depuis quelques temps, l'on a remarqué la présence des militaires dans certains établissements publics de N'Djamena à savoir le lycée de Diguel, le lycée Félix Eboué et le lycée technique commercial. Ce phénomène a créé un effroi total dans la capitale. Toutefois, les inscriptions et les préparatifs se font dans ces établissements mais avec beaucoup de retenue.



Dans un entretien accordé il y a quelques jours à Alwihda Info, le délégué de l’Éducation nationale de la commune de N’Djamena, Mahamat Djibrine Saleh, rassure l'ensemble de la population que les militaires logés dans les établissements vont quitter les lieux dans un délai de 72 heures, d'après les échanges entre le gouverneur de la ville de N’Djamena et le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration.