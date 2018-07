N'Djamena : ouverture du cybercafé "Le Fouquet's" ce lundi

Le cybercafé le Fouquet's sera officiellement ouvert au public, ce lundi 2 juillet 2018, à partir de 7h30 jusqu'à 22h, au quartier Djambal Bahr dans la commune du 3ème arrondissement de la capitale.



Vous allez confortablement être accueilli au cyber café le Fouquet's, qui est doté d'une connexion internet haut débit, avec des appareils hauts de gamme dans une salle climatisée. Le cybercafé Le Fouquet's dispose également d'autres services à savoir la photocopie, l'impression, la plastification, la reliure, la saisie et le scanner.



Il espère vous compter parmi ses premiers clients dès les premières heures de son ouverture pour y découvrir sa meilleure qualité de prestation de service dans la ville de N'Djamena. La satisfaction de la clientèle est et demeure l'objectif primordial pour offrir l'opportunité à tout le monde d'être à l'aise dans la recherche et le travail, avec une conscience nettement tranquille. Soyez nombreux à venir fréquenter le cybercafé Le Fouquet's.



Contact : 66 27 33 37 / 66 66 66 33